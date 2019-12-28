شاهد: أبرز مقاطع الفيديو التي اخترناها لكم هذا الأسبوع

تتابعون معنا ضمن مجموعتنا المختارة من مقاطع الفيديو لهذا الأسبوع كيف وزع "أبطال خارقون" هدايا عيد الميلاد على أطفال كوسوفو من مرضى السرطان، ومن أثينا تتابعون فيديو لألف امرأة قمن بغناء نشيد "مغتصب في طريقك" بساحة البرلمان وهو النشيد الذي تم تأليفه وغنائه لأول مرة في تشيلي الشهر الماضي وأصبح رمزاً للنساء وانتقل إلى عدة عواصم مثل تونس وأثينا، والذي يندد بالعنف ضد المرأة ويحتوي على كلمات تدعم النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب من تهم إثارة الرجال بملابسهن.
ثم إلى أستراليا حيث يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق الهائلة التي أتت على أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي، وحيث قام رجل إطفاء كذلك بإنقاذ حيوان كوالا من العطش عندما قدم له زجاجة ماء ليشرب منها في منطقة قريبة من الحرائق.
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