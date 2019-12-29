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شاهد: انطلاق مسابقة قوارب التنين فوق بركة جليدية شمالي الصين

انطلقت يوم السبت مسابقة قوارب التنين الرياضية فوق بركة جليدية في مقاطعة ديو لون بمنطقة منغوليا شمالي الصين.

ويشارك في السباق المقرر أن يستمر ليومين 45 فريقا، وتتألف هذه الفرق من 600 لاعب قدموا من 13 محافظة.

وانطلق المتسابقون على متن قواربهم والتي أعدت خصيصا للتزلج فوق الجليد.

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