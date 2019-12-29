شاهد: انطلاق مسابقة قوارب التنين فوق بركة جليدية شمالي الصين

ويشارك في السباق المقرر أن يستمر ليومين 45 فريقا، وتتألف هذه الفرق من 600 لاعب قدموا من 13 محافظة.

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