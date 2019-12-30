شاهد: مهرجان الأنوار في بوتراجايا بماليزيا

عاشت مدينة بوتراجايا بماليزيا فعاليات مهرجان الأضواء الذي يعتبر أحد أكبر وأهم الأحداث في المدينة التي شهدت عروضا ليلية جميلة وممتعة تخللتها حفلات موسيقية. وشهدت أهم معالم ومباني المدينة عروضا ضوئية بمختلف الرسومات والألوان والخرائط ذات التقنية العالية.

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