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شاهد: استمرار الاضراب في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

يواصل عمال السكك الحديدية في فرنسا اضرابهم احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي تقترحه الحكومة. وقد واجه مستخدمو وسائل النقل العام في العاصمة باريس عطلة نهاية أسبوع صعبة مع استمرار الإضراب.

ومع اقتراب ليلة رأس السنة، تتجه حركة الاحتجاج الشعبية على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون، لاستبدال أنظمة التقاعد الحالية، البالغ عددها 42، بـ "نظام شامل"، إلى تسجيل رقم قياسي جديد.

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