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شاهد: نيوزيلندا تستقبل العام الجديد بنصف طن من الألعاب النارية

بدأت المدن النيوزيلندية في استقبال العام الجديد صباح الثلاثاء بإشعال كميات كبيرة من الألعاب النارية. وشهدت العاصمة أوكلاند استخدام نصف طن من الألعاب النارية التي انطلقت من برج السماء الشهير لتضيئ وسط المدينة فوق أعين حشد كبير من المحتفلين. وتعد نيوزيلندا من أول الدول التي تبدأ احتفالها بالعام الجديد نظراً لفارق التوقيت الزمني.

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