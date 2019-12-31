شاهد: الصين تدشن أعلى جسر في العالم

انتهت الصين، من وضع آخر اللمسات على أحد أكبر الجسور الذي شكل إنجازه تحديا هندسيا نظرا لحجمه وموقع بنائه.

وتم بناء جسر "بينغ تانغ" فوق واد كاودو بمقاطعة غويتشو جنوب غرب الصين وسيكون مفتوحا أمام حركة المرور في اليوم الأول من عام 2020.

ويبلغ طول الجسر المدعوم بالكابل 2135 مترا مع علو للأبراج الثلاثة الداعمة تصل إلى 332 مترا لتصبح بذلك أحد أطول أبراج الجسور في العالم.

ومن المقرر افتتاح الجسر أمام حركة المرور عند منتصف الليل من العام الجديد 2020.

وسيختصر الجسر وقت السفر بين منطقتي بينغتانغ ولوديان من ساعتين ونصف الساعة إلى حوالي ساعة واحدة.

وقامت شركة "غويتشو" ، المعروفة باسم "متحف الجسور"، ببناء أكثر من 20 ألف جسر، من بينها 46 من مشاريعها احتلت قائمة أطول 100 جسر في العالم.