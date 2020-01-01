شاهد: هكذا احتفلت الكوريتان بحلول العام الجديد 2020

اجتمع آلاف الكورييين الجنوبيين في شوارع العاصمة الباردة سول، قارعين أجراس بوسينغاك، في تقليد سنوي احتفالاً بحلول العام الجديد. ولم تكن 2019 سنة ممتازة بالنسبة للكوريين الجنوبيين إذ شهدت البلاد عدّة فضائح سياسية، كما عرف اقتصادها انكماشاً وتدهوراً في أسواق العمل، ناهيك عن الدبلوماسية المتعثرة مع الجارة الشمالية. وشارك في الاحتفال في العاصمة شخصيات شهيرة منها نجم البيسبول هيون-جن ربو، وشخصية البطريق العملاقة بنغسو الذي يعدّ إحدى أشهر الشخصيات التلفزيونية في البلاد. بالتوازي مع ذلك، أُلغي الاحتفال السنوي الذي كان يُقام في حديقة إيمجنغاك الحدودية مع الجارة الشمالية بسبب تفشي فيروس حمى الخنازير الإفريقية. أما الكوريون الشماليون، فاجتمع الآلاف منهم في العاصمة بيونغيانغ وشهدوا فعاليات عرض ضخم للألعاب النارية. وكان الإعلام الحكومي بطبيعة الحال الطرف الوحيد الذي بث صور الاحتفالات...
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