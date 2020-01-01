شاهد: استمرار الموجة الحارة يأجج اشتعال الغابات بأستراليا

يبدو أن حرائق الغابات الأسترالية لا تنوي التوقف في ظل استمرار الموجة الحارة التي تعصف بالبلاد منذ شهور. وأظهرت لقطات جوية مدى الضرر الذي أحدثته الحرائق في ولاية فيكتوريا حتى غطت ألسنة الهب سماوات مدن ملبورن ونوورا في ولاية نيو ساوث ويلز. ويعمل رجال الإطفاء على قدم وساق للحيلولة دون وقوع المزيد من الأضرار في وقت يستمر فيه اشتعال المزيد من الحرائق.