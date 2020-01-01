شاهد: استمرار الموجة الحارة يأجج اشتعال الغابات بأستراليا

يبدو أن حرائق الغابات الأسترالية لا تنوي التوقف في ظل استمرار الموجة الحارة التي تعصف بالبلاد منذ شهور. وأظهرت لقطات جوية مدى الضرر الذي أحدثته الحرائق في ولاية فيكتوريا حتى غطت ألسنة الهب سماوات مدن ملبورن ونوورا في ولاية نيو ساوث ويلز. ويعمل رجال الإطفاء على قدم وساق للحيلولة دون وقوع المزيد من الأضرار في وقت يستمر فيه اشتعال المزيد من الحرائق.
No Comment المزيد من
شاهد: هكذا احتفلت الكوريتان بحلول العام الجديد 2020
شاهد: ثلاثة ملايين أسترالي يستقبلون العام الجديد في ميناء سيدني
شاهد: نيوزيلندا تستقبل العام الجديد بنصف طن من الألعاب النارية
شاهد: صور جوية لعمليات الإطفاء المستمرة في أستراليا
شاهد: يابانيون يرفعون تمثالاً ضخماً للفأر الذهبي احتفاء بحلول سنته
شاهد: "أضحية كعك الأرز" في ضريح شينغو باليابان
شاهد: متظاهرون يضعون ضمادات احتجاجا على عنف الشرطة في الهند
شاهد: انطلاق فعاليات الدورة الـ19 لقلعة الثلوج في شمال شرق الصين
شاهد: مهرجان الأنوار في بوتراجايا بماليزيا
شاهد: استمرار الاضراب في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد
شاهد: انطلاق مسابقة قوارب التنين فوق بركة جليدية شمالي الصين
شاهد: "بابا نويل" يدخل البهجة إلى قلوب أطفال مخيم واشوكاني بالحسكة
شاهد: اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونغ كونغ
شاهد: أبرز مقاطع الفيديو التي اخترناها لكم هذا الأسبوع