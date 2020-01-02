ترامب يحذر من أي "تدخل أجنبي" في ليبيا في اتصال مع إردوغان

خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أي "تدخل أجنبي" في ليبيا.

وجاء هذا الاتصال، بعد موافقة البرلمان التركي اليوم الخميس على مذكرة تتيح نشر جنود أتراك لدعم حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وفق المعلومات التي أعلن عنها البيت الأبيض.

وخلال جلسة برلمانية استثنائية، صوّت 325 نائباً لصالح المذكرة فيما رفضها 184، وهي تمنح الجيش التركي تفويضا لمدة عام للتدخل في ليبيا، وفق رئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي في بيان، إن ترامب أشار في اتصال هاتفي "إلى أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا". وتتعرض الحكومة في طرابلس لهجوم يشنه منذ نيسان/أبريل المشير خليفة حفتر الذي يدعمه خصوم تركيا الإقليميون، السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.