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شاهد: استمرار الحرائق في أستراليا والسلطات تجلي السكان

فرّ الآلاف من السكان المحليين والسياح هذا الخميس من الساحل الشرقي لأستراليا بسبب استمرار موجة الحرائق. ومن المتوقع أن تتأجج يوم السبت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح القوية. وأكدت السلطات أنّ 381 منزلا دمر بسبب الحرائق على ساحل نيو ساوث ويلز.

وقامت السلطات الأسترالية بتسخير سفن وطائرات عسكرية لمساعدة إجلاء آلاف النازحين في المدن الساحلية المتضررة.

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