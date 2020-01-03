عاجل

no comment

شاهد: كيم جونغ أون يمتطي جوادا على قمة الجبل "المقدس"

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صورا للزعيم كيم جونغ أون وهو يركب حصانا أبيض ويسير وسط الثلوج إلى عدد من المسؤولين في جبل بايكتو. وأشار الخبراء إلى رمزية المكان الذي يقع في الشمال ويعد بمثابة رمز لأرض الثورة "المقدسة" والمكان الروحي للأمة الكورية. ويقوم كيم جونغ أون بزيارة المكان مرة أو مرتين في السنة، وهي رحلات يُنظر إليها على أنها مؤشرات على تغييرات السياسة.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox