شاهد: كيم جونغ أون يمتطي جوادا على قمة الجبل "المقدس"

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صورا للزعيم كيم جونغ أون وهو يركب حصانا أبيض ويسير وسط الثلوج إلى عدد من المسؤولين في جبل بايكتو. وأشار الخبراء إلى رمزية المكان الذي يقع في الشمال ويعد بمثابة رمز لأرض الثورة "المقدسة" والمكان الروحي للأمة الكورية. ويقوم كيم جونغ أون بزيارة المكان مرة أو مرتين في السنة، وهي رحلات يُنظر إليها على أنها مؤشرات على تغييرات السياسة.
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