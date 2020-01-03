شاهد: مهرجان "تاكاناكي" للقتال السنوي في البيرو من أجل عام خالٍ من الأحقاد

شهدت مدينة كوسكو في الأنديز في البيرو تنظيم مهرجان تاكاناكي، وهو تقليد سنوي معروف بمهرجان القتال، والذي يسعى السكان من خلاله إلى ترك جميع الأحقاد والدخول إلى السنة الجديدة بقلوب بيضاء. ويشتبك الأشخاص خلال هذه التظاهرة ويتقاتلون لوأد المشاكل والنزاعات بشكل نهائي وبداية العام بسلام.
وتجري المعارك وسط أجواء موسيقية حيث يرقص الحضور على أنغام الموسيقى المحلية ويردون أزياء خاصة كقرون وجلود الحيوانات وريش الطيور.
No Comment المزيد من
ليلة رأس السنة في شنغهاي .. أبرز مقاطع الفيديو هذا الأسبوع
شاهد: استمرار الحرائق في استراليا والسلطات تجلي السكان
شاهد: طائرات من دون طيار وأجواء احتفالية مبهرة بالعام الجديد في شنغهاي الصينية
شاهد: كيم جونغ أون يمتطي جوادا على قمة الجبل "المقدس"
شاهد: شرطي يهدد نائب في البرلمان برشه برذاذ الفلفل في هونغ كونغ
شاهد: مواجهات في هونغ كونغ خلال أول تظاهرة مؤيدة للديموقراطية في 2020
شاهد: استمرار الموجة الحارة يأجج اشتعال الغابات بأستراليا
شاهد: هكذا احتفلت الكوريتان بحلول العام الجديد 2020
شاهد: ثلاثة ملايين أسترالي يستقبلون العام الجديد في ميناء سيدني
شاهد: نيوزيلندا تستقبل العام الجديد بنصف طن من الألعاب النارية
شاهد: صور جوية لعمليات الإطفاء المستمرة في أستراليا
شاهد: يابانيون يرفعون تمثالاً ضخماً للفأر الذهبي احتفاء بحلول سنته
شاهد: "أضحية كعك الأرز" في ضريح شينغو باليابان
شاهد: متظاهرون يضعون ضمادات احتجاجا على عنف الشرطة في الهند