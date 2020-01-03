شاهد: مهرجان "تاكاناكي" للقتال السنوي في البيرو من أجل عام خالٍ من الأحقاد

شهدت مدينة كوسكو في الأنديز في البيرو تنظيم مهرجان تاكاناكي، وهو تقليد سنوي معروف بمهرجان القتال، والذي يسعى السكان من خلاله إلى ترك جميع الأحقاد والدخول إلى السنة الجديدة بقلوب بيضاء. ويشتبك الأشخاص خلال هذه التظاهرة ويتقاتلون لوأد المشاكل والنزاعات بشكل نهائي وبداية العام بسلام.

وتجري المعارك وسط أجواء موسيقية حيث يرقص الحضور على أنغام الموسيقى المحلية ويردون أزياء خاصة كقرون وجلود الحيوانات وريش الطيور.