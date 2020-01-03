من هم قادة الدول الأصغر سنا في العالم؟

يعود سيباستيان كورتز الى السلطة في النمسا الخميس، وسيكون في سن 33 عاما أصغر رئيس في العالم يتولى مهامه كمستشار في بلاده، ليتقدم على الفنلندية سانا مارين (34 عاما)، التي أصبحت رئيسة للوزراء في كانون الأول/ديسمبر.

وعلى غرار كورتز ومارين، هناك عدة قادة حاليا في العالم في الثلاثينات من العمر، أو كانوا في تلك السن حين تولوا مهامهم، ونستعرض أسماءهم كالآتي:

- أوكرانيا:

عين الخبير القانوني أوليكسي غونتشاروك رئيسا للوزراء في آب/اغسطس في سن 35 عاما، من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يبلغ من العمر 41 عاما.

- السلفادور:

تولى الرئيس نجيب أبو كيلة مهامه، في حزيران/يونيو في سن 37 عاما.

- اندورا:

تولى كزافييه اسبو زامورا رئاسة الحكومة في ايار/مايو في سن 39 عاما.

- كوستاريكا:

انتخب الرئيس كارلوس الفارادو وهو في سن 38 عاما في العام 2018.

- نيوزيلندا:

أصبحت جاسيندا ارديرن رئيسة للوزراء، حين كانت تبلغ 37 عاما في 2017.

- ايرلندا:

ليو فارادكار أصبح وهو في سن 38 عاما، في العام 2017 أصغر رئيس وزراء لجمهورية ايرلندا.

- فرنسا:

إيمانويل ماكرون انتخب رئيسا في ايار/مايو 2017، ليصبح في سن 39 عاما أصغر رؤساء الجمهورية الفرنسية ال25 .

- استونيا:

أصبح الوسطي يوري راتاس في سن 38 رئيسا للوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وقد تولى راتاس الحكم خلفا لشاب آخر هو تافي رويفاس، الذي أصبح رئيسا للحكومة في الرابعة والثلاثين في 2014.

- مالطا:

تولى رئيس الوزراء جوزف موسكات السلطة، في العام 2013 وكان في سن 39 عاما.

وبعيدا عن الانظمة الديموقراطية، يبلغ قادة مثل الكوري الشمالي كيم جونغ-اون أو أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، 35 عاما و39 عاما على التوالي. وفي بوتان وصل الملك جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك الى السلطة، وهو في سن 26 عاما سنة 2006، وهو اليوم في التاسعة والثلاثين.