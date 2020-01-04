شاهد: مجموعة من أجمل الصور التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع

اخترنا لكم مجموعة من أجمل الصور الفوتوغرافية التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع:

1) قصاصات الورق الملون تتطاير في السماء عند منتصف الليل خلال احتفالات رأس السنة. نيويورك، 1 يناير 2020.

Ben Hider/Invision/AP

2) "غوص" رأس السنة في إيطاليا: ماركو فوا يقفز في نهر التيبر من ارتفاع 18 متراً من على جسر كافور في روما، 1 يناير 2020.

Andrew Medichini / AP Photo

3) رجل يسبح في مياه الفيضان في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الإندونيسية. جاكرتا، 2 يناير 2020.

أدت الفيضانات الشديدة في العاصمة مع احتفال السكان بالعام الجديد إلى مقتل العشرات من الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف.

Dita Alangkara/AP Photo

4) استعار حرائق الغابات تحت أعمدة الدخان في بيرنسدال، أستراليا.

آلاف السياح فروا يوم الخميس من الساحل الشرقي الذي دمرته الحرائق قبل أن يزداد الوضع سوءًا، حيث بدأ الجيش بإجلاء الأشخاص المحاصرين على الشاطئ جنوبًا.

Glen Morey/AP

5) رجل دين يحمل ملصقًا للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، خلال مظاهرة احتجاج على الغارة الجوية الأمريكية في العراق التي أسفرت عن مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. طهران، 3 يناير 2020.

Vahid Salemi/AP Photo

6) محتجون يحرقون الممتلكات أمام مجمع السفارة الأمريكية. بغداد، 31 ديسمبر 2019.

Khalid Mohammed/AP Photo

7) مسافرون ينتظرون الصعود على متن قطار في محطة قطارات "غار دو ليون" في اليوم الثلاثين من إضرابات النقل احتجاجاً على إصلاحات نظام التقاعد. باريس، 3 يناير 2020.

Michel Euler/AP Photo

8) صورة ليوليا وهي تحتضن زوجها أولكسندر كورينكوف، الجندي الأوكراني وأسير الحرب، في مطار بوريسبيل على أطراف كييف. أُطلق سراح كورينكوف في صفقة تبادل أسرى بين أوكرانيا والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا. 29 ديسمبر 2019.

Zoya Shu / AP Photo

9) الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرج تحتفل بعيد ميلادها السابع عشر بحضورها الإضراب الأسبوعي بشأن المناخ "أيام جمعة من أجل المستقبل"، خارج البرلمان السويدي في ستوكهولم، 3 يناير 2020.

Claudio Bresciani/TT via AP

10) ريويو كوباياشي من اليابان، أثناء قفزه الهواء خلال الجولة التجريبية من المرحلة الثالثة من مسابقة القفز على التلال الأربعة والستين في إنسبروك، النمسا. 3 يناير 2020.

Matthias Schrader / AP Photo