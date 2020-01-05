شاهد: نفوق مئات الحيوانات في حرائق أستراليا

تسببت الحرائق التي نضرب نيو ساوث ويلز بأستراليا في نفوق مئات الحيوانات. وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام نفوق عدد كبير منهال على جانب إحدى طرقات مدينة باتلو حيث لقي رجل حتفه وهو يدافع عن ممتلكاته من حرائق الغابات التي لم يتمكن رجال الحماية المدنية من اخمادها. وأكدت السلطات اندلاع حوالي 150 حريقا في نيو ساوث ويلز صباح هذا الأحد.
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