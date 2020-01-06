اجتماع استثنائي لسفراء الناتو حول الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران

يعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا استثنائيا الاثنين على مستوى السفراء لمناقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أفاد متحدث باسم الحلف وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث في بريد إلكتروني تلقته فرانس برس إن "الأمين العام (للحلف ينس ستولتنبرغ) قرر عقد اجتماع لسفراء دول حلف الأطلسي بعد أن ناقش الأمر مع الحلفاء".

ويعقد سفراء الدول الـ29 الأعضاء في الحلف الأطلسي بانتظام عدة اجتماعات أسبوعية في مقر الحلف الرئيسي ببروكسل لمناقشة مسائل آنية وذات مصالح مشتركة.

وأعلن الحلف الأطلسي السبت تعليق مهام التدريب التي يقوم بها في العراق بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، تدرّب بعثة حلف الأطلسي في العراق، التي تعدّ مئات الجنود، قوات هذا البلد بطلب من الحكومة العراقية لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.