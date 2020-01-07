شاهد: انطلاق الاحتفالات غير الرسمية لكرنفال ريو دي جانيرو

شارك الآلاف الأحد في الاحتفالات غير الرسمية لموسم كرنفال ريو دي جانيروا في البرازيل. و قبل أقل من أسبوع من الافتتاح الرسمي للكرنفال توافد الزوار على وسط المدينة للمشاركة في فعاليات البلوكوس، "حفلات الشوارع" التي تسبق الإنطلاقة الرسمية للكرنفال. وتختلف احتفالات البلوكوس عن الاحتفالات التقليدية بعدم مشاركة السيارات أو الشاحنات التي تحمل مكبرات صوت فيها كما انها غير مدرجة على الجدول الرسمي للمدينة.

ومن المنتظر أن يفتتح كرنفال ريو دي جانيرو رسميا يوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري في شوارع المدينة.