شاهد: ثلوج بداية السنة تُلبسُ كابول ثوبا أبيضا

استمتع سكان العاصمة الأفغانية كابول بالثلوج التي تساقطت منذ بداية العام الجديد وغطت المدينة. الكمية الكبيرة من الثلوج أكست المدينة الجريحة بسبب الحرب ثوبا أبيضا أدخل البهجة في نفوس السكان.
ويمثل أول تساقط للثلوج في كابول حدثا هاما ينتظر بفارغ الصبر وفقا للمثل القائل، يمكن أن تستغني كابول عن الذهب وليس عن الثلوج.
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