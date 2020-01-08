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شاهد: فرق الإنقاذ تقدم الإسعافات الأولية للحيوانات المنكوبة

أظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام رجال انقاذ وعناصر في الجيش وبياطرة وهم يقدمون الإسعافات إلى الحيوانات المنكوبة في أستراليا حيث قام المسعفون بتضميد جراح حيوانات الكوالا والكنغر وتقديم الحليب في منتزه جزيرة كانجارو للحياة البرية.

وتسببت الحرائق التي اجتاحت أستراليا في خسائر فادحة على مستوى الحياة البرية حيث أكدت السلطات نفوق مئات الحيوانات البرية خلال الحريق، إضافة إلى هلاك الآلاف من رؤوس الماشية.

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