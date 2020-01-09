شاهد: كاثوليك الفلبين يحتفلون بموكب تمثال "المسيح الأسود"

شارك حشد هائل من الفلبينيين اليوم الخميس في الموكب السنوي لتمثال المسيح في العاصمة مانيلا. وهرع الآلاف، أغلبهم من الحفاة، في محاولة للتبرك بلمس التمثال الذي يسمى "الناصري الأسود". وطاف التمثال شوارع العاصمة فوق عربة سحبها أفراد من رجال الشرطة الفلبينية. ويدين 91% من الفلبينيين بالمسيحية الأغلبية العظمى منهم من الكاثوليك.
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