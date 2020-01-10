شاهد: احتجاجات في الهند تنديداً بالهجوم على جامعة "جواهر لال"

تظاهر مئات المحتجين من طلبة وأساتذة جامعة "جواهر لال" بالعاصمة الهندية نيودلهي، وساروا في موكب نحو وزارة الموارد البشرية والتنمية للاحتجاج على الهجوم الأخير الذي استهدف الحرم الجامعي من قبل رجال ملثمين. وردّد المتظاهرون شعارات تدعو إلى الحرية وطالبوا بالعدالة لضحايا الهجوم. وكان رجال ملثمون اقتحموا الأحد الفائت الحرم الجامعي واعتدوا بالضرب على الطلاب والأساتذة، وقاموا بتخريب الممتلكات العامة. وجاء الهجوم العنيف وسط غضب عارم على قانون الجنسية الجديد الذي اعتمدته الحكومة، والذي أسفر عن سلسلة من الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات في جميع أنحاء البلاد والتي خلفت ما لا يقل عن عشرين قتيلا.