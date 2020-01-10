شاهد: الكنديون يكرمون أرواح ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران

نظم المئات من الكنديين الخميس في تورنتو وقفة تضامنية على ضوء الشموع تكريماً لأرواح ضحايا ركاب الطائرة الأوكرانية الـ 176 الذين قتلوا خلال تحطمها في إيران. وأعرب الحاضرون في تورونتو، المدينة التي تضم جالية إيرانية كبيرة، عن غضبهم وحزنهم إزاء المأساة، فيما هتف البعض الآخر ""نريد العدالة".
ويقدر عدد الجالية الإيرانية المقيمة في المدينة الكندية بنحو 100 ألف، حيث تعد من أكبر الجاليات الإيرانية في أمريكا الشمالية بعد لوس أنجلس.
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