شاهد: إيران تعرض صور الصندوقيين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة

عرض التلفزيون الحكومي الإيراني الجمعة صور الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية بوينغ التي تحطمت في طهران الأربعاء مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.

ويأتي تحطم طائرة الركاب الأوكرانية التي كانت تقل ركابا من إيران وكندا والسويد وبريطانيا في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، حيث أطلقت إيران صواريخ في نفس اليوم على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أمريكية في إطار عملية انتقام من واشنطن على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

هذا ودعت إيران خبراء شركة بوينغ للمشاركة في التحقيق بعد أن أعلن زعماء غربيون من بينهم رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المعلومات التي بحوزتهم تشير إلى أن الطائرة أسقطت من غير قصد بصاروخ أرض - جو قرب طهران.

ونفت إيران هذه المعلومات التي وصفتها بالشائعات والمغالطات وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده الجمعة أنه من "المؤكد" أن الطائرة الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران هذا الأسبوع لم تصب بصاروخ.