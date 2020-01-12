قوات المشير حفتر تعلن وقف إطلاق النار غرب ليبيا

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق ليبيا، في وقت متأخر السبت، وقف إطلاق النار اعتبارًا من الأحد 12 كانون الثاني/يناير.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في بيان نشره عبر صفحته الرسميّة في فيسبوك "تُعلن القيادة العامّة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 (الأحد) الموافق 12 يناير".

وطالب المسماري التزام "الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت"، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.

وحذر المتحدث العسكري بأن "الرد سيكون قاسيا" في حال خرق وقف إطلاق النار.

رحّب المشير خليفة حفتر الخميس الماضي، بالدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار، لكنّه أكد استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق.

ويشن حفتر الذي يتلقى الدعم بشكل خاص من مصر والإمارات العربية المتحدة، هجومًا منذ بداية نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

ولم تصدر حكومة الوفاق في طرابلس أي إعلان رسمي بقبولها وقف إطلاق النار من عدمه، على الرغم من ترحيبها الأسبوع الماضي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

لكنّ السراج، رئيس حكومة الوفاق، كشف في تصريحات صحفية من روما أثناء لقائه نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، استعداد حكومته لوقف إطلاق النار لكن بشرط انسحاب قوات حفتر.

وتتباين مصالح أنقرة وموسكو في ليبيا، إذ تُتهم روسيا بدعم حفتر، ولا سيما عبر إرسال مئات من المرتزقة الروس، بينما أعلنت تركيا إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني.