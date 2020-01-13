تجمع متظاهرون من إقليم كاتالونيا الإسباني خارج البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الاثنين 13 كانون الثاني/ يناير في مظاهرة لدعم الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بويجديمونت الذي يشغل مقعده كعضو في البرلمان الأوروبي.
ولوح المتظاهرون بالأعلام الكتالونية وصور أوريول جونكيراس، النائب السابق لرئيس كاتالونيا، الذي حكم عليه بالسجن في إسبانيا للدور الذي لعبه في استفتاء استقلال الإقليم.
وكانت المحكمة الإسبانية العليا قد رفضت الإفراج عن جونكيراس الأسبوع الماضي، رغم أن محكمة العدل الأوروبية قضت بإمكانية إطلاق سراحه لشغل مقعده في البرلمان الأوروبي.
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