شاهد: رجال الإطفاء في أستراليا ينقذون بلدة صغيرة تعدادها 30 نسمة

يستمر كابوس الحرائق بالجثوم على صدور الأستراليين.

في ولاية نيو ساوث ويلز في البلاد، خرجت سيارات الطوارئ في قافلة لإنقاذ بلدة بوراغيت Burragate الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 30 نسمة، رغم الخطر الكبير والرياح الجنوبية القوية.

وانضمت القافلة إلى رجال الإطفاء المحليين الذين تجمهروا في مركز الإطفاء المحلي للبدء في المهمة.

وكانت حرائق الغابات على بعد بضعة كيلومترات من المدينة لأكثر من أسبوع، مما أدى إلى تلوث الهواء بالدخان الضار وحصر السكان في وضع خطر.