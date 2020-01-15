علِقَ أكثر من 4 آلاف شخص في مبنى مطار كيفلافيك في أيسلندا بعد أن ألغيت رحلاتهم بسبب سوء الأحوال الجوية. واضطرت السلطات إلى وضع أكثر من ألفي شخص في فنادق قريبة ومراكز إيواء تابعة للصليب الأحمر. كما اضطر المئات إلى قضاء ساعات على متن الطائرات الرابضة على مدرج المطار حيث لم يُسمح لهم بمغادرة الطائرة بسبب البرد القارس وعدم اتضاح الرؤية في الخارج.