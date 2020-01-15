الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين

بعد الرسالة التي توجه بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجمعية الفيدرالية الروسية، أعلن رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف اليوم الأربعاء استقالة الحكومة بكامل قوامها، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وكان بوتين اقترح اليوم إجراء استفتاء على تعديل الدستور الروسي بحيث يزيد من سلطات البرلمان ويبقي في الوقت ذاته على نظام رئاسي قوي في البلاد.

وصرح بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان "أعتبر أنه من الضروري قيام مواطني البلاد بالتصويت على مجموعة كاملة من التعديلات المقترحة على دستور البلاد"، دون أن يحدد تاريخا للتصويت.

وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إن الاقتراحات ستحدث تغييرات كبيرة في توازن القوة في البلاد "ولذلك فإن الحكومة بشكلها الحالي استقالت".