تظاهر عشرات المحامين الفرنسيين في مدينة بوردو ضد اصلاح نظام التقاعد، معربين عن شعورهم بالإحباط من الحكومة التي لم تستجب لمطالبهم، ومهددين بتعطيل النظام القضائي حتى 24 من الشهر الحالي. وتوجد ضمن خطة الاصلاح التي يرفضها المحامون، مضاعفة الاقتطاع على الأجور، وتقليص جرايات التقاعد من 1400 يورو إلى 1000 يورو. وأبدى المحتجون غضبهم من إضعاف مهنتهم، الذي يعني برأيهم إضعافا للدفاع عن الحريات الفردية، قائلين إن ضياع وظائف ثلث المهنيين في المحاماة، سيعسر على الفئات الأكثر ضعفا الوصول إلى اكتساب حقوقها.