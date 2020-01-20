غطى الجليد السميك جدران إحدى العمارات من الداخل والخارج في مدينة إيركوتسك الواقعة في سيبريا الوسطى، بعد أن تعطلت وظيفة الأنابيب الخاصة باالتدفئة، في وقت تقطن أربع عائلات شققا في المبنى، وسيتم نقلها وفق حاكم المدينة إلى مساكن بديلة خلال شهر. وكان المبنى مبيتا لمدنيين وعسكريين من مدرسة المهندسين في الطيران العسكري حتى إغلاق المدرسة بتاريخ 2009، ولم يعد المبنى بعد الإيجار تابعا لأي هيكل حكومي، بينما ظلت شقق مزودة بالماء البارد والساخن، إلى أن انفجرت الأنابيب بسبب تمدد الجليد الذي غلف الجدران، وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها نقلت عملية الاشراف على المبنى إلى سلطات إيركوتسك المحلية سنة 2016.
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