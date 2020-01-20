عاجل

أرسلت الحكومة الكندية مساء الأحد ما بين 150 إلى 200 جندي إلى إقليم نيوفاوندلاند ولابرادور للمساعدة في التغلب على آثار هبوط ثلوج كثيفة وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمتراً مما أدى لغلق الطرق وإغراق السيارات والمنازل تحت الثلوج. وتشارك طائرتان للنقل وطائرتان هليكوبتر في جهود إزالة الثلوج. ومن المتوقع أن تستمتر العملية لوقت غير محدد وخاصة في ظل توقعات هبوط ثلوج أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox