أرسلت الحكومة الكندية مساء الأحد ما بين 150 إلى 200 جندي إلى إقليم نيوفاوندلاند ولابرادور للمساعدة في التغلب على آثار هبوط ثلوج كثيفة وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمتراً مما أدى لغلق الطرق وإغراق السيارات والمنازل تحت الثلوج. وتشارك طائرتان للنقل وطائرتان هليكوبتر في جهود إزالة الثلوج. ومن المتوقع أن تستمتر العملية لوقت غير محدد وخاصة في ظل توقعات هبوط ثلوج أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.