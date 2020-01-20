أرسلت الحكومة الكندية مساء الأحد ما بين 150 إلى 200 جندي إلى إقليم نيوفاوندلاند ولابرادور للمساعدة في التغلب على آثار هبوط ثلوج كثيفة وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمتراً مما أدى لغلق الطرق وإغراق السيارات والمنازل تحت الثلوج. وتشارك طائرتان للنقل وطائرتان هليكوبتر في جهود إزالة الثلوج. ومن المتوقع أن تستمتر العملية لوقت غير محدد وخاصة في ظل توقعات هبوط ثلوج أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
No Comment المزيد من
شاهد: استمرار الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في بيروت
شاهد: الجليد يغطي جدران عمارة من الداخل والخارج في مدينة إيركوتسك الروسية
شاهد: حركة احتجاجية نسائية ضد ترامب تجدد ظهورها في واشنطن
شاهد: سكان القرى الجبلية في بولندا يحتفلون بحلول السنة الجديدة بألبسة وتقاليد غريبة
شاهد: متظاهرون يعتدون بالمظلات على أفراد الشرطة في هونغ كونغ
شاهد: الهولنديون يحتفلون باليوم الوطني لأزهار التوليب
رجال يقشرون حبات البطاطا للاحتجاج على العنف القائم على أساس الجنس
شاهد: استمرار الاحتجاجات ضد اصلاح نظام التقاعد في تشيلي
شاهد: مباركة الحيوانات في مدريد احتفالا بعيد القديس أنتوني
شاهد: الثلوج تغمر السيارات في مدينة سان جون الكندية
شاهد: أبرز غرائب الأسبوع حول العالم
فيديو: اليابان تحيي ذكرى زلزال هانشين المدمر
شاهد: مظاهرة صامتة تحت قبة الكابيتول في واشنطن تطالب بعزل ترامب
شاهد: محامون فرنسيون يحتجون ضد اصلاح نظام التقاعد