لا يزال سكان بعض القرى في الجبال البولندية يحتفلون بليلة رأس السنة بطريقة تقليدية. سكان ميلوكا يتنكرون في صورة شياطين ودببة للمشاركة في مسابقات خاصة. ويقوم سكان الجبال المتنكرون في صورة الشياطين والدببة بقرع الطبول وإطلاق الصفارات والصراخ لإعلان قدوم السنة الجديدة . هذا التقليد البولندي العريق يحظى بشعبية كبيرة في القرى الجبلية. فلعدة قرون، تعايش الرجال مع قسوة الحياة في القرى الثلجية التي تقع في سفوح سلسلة جبال بيسكيد الجنوبية في بولندا واستمدوا هذا التقليد من الطبيعة المحيطة. وتلعب الدببة والخيول دورًا رائدًا في هذا العرف، حيث ترمز إلى قدوم الربيع الذي يجلب معة الحياة الجديدة.