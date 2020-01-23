بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، عدد كبير من الناس يرتدون أقنعة في الشوارع العاصمة الصينية بكين، كإجراء احترازي ضد الفيروس الغامض، ويشار إلى أن الأقنعة قد نفدت من كل الصيدليات في عدة مناطق بالصين، بسبب الخوف من انتشار الفيروس، الذي أصاب، حتى الآن، أكثر من 400 شخص في جميع أنحاء البلاد.
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