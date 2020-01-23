شاهد: عواصف ترابية شديدة تجتاح مدن أستراليا

بعد الحرائق، غطت العواصف الترابية مدينة بروكين هيل الأسترالية وحولت نهارها إلى ليل دامس تزامنا مع اجتياح العواصف أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز الأربعاء. وطلبت الشرطة من سائقي السيارات توخي الحذر حيث تقلصت الرؤية إلى حوالي 200 متر في أجزاء من المنطقة. وتعد هذه، المرة الثانية التي تتأثر فيها المدينة بالضباب والعواصف الترابية منذ يوم الأحد. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن العواصف الترابية الشديدة اجتاحت بلدات كثيرة في جنوب أستراليا وولاية فيكتوريا.
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