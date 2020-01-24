إردوغان: إن لم يتحقّق الهدوء في ليبيا ستعم الفوضى البحر المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، إنّ الفوضى ستعّم حوض البحر المتوسط بالكامل في حال لم يتحقّق الهدوء في ليبيا.

ودشّن المسؤولان جامعة تركية ألمانية جديدة في إسطنبول وعبّر أردوغان خلال اللّقاء عن قلقه بشأن النزاع الليبي.

وقال في كلمة: "إذا لم يتم إرساء الهدوء في أسرع وقت ممكن فإنّ أجواء الفوضى في ليبيا ستؤثّر على حوض البحر الأبيض المتوسط".

ودعا إلى ممارسة ضغط أكبر على المشير خليفة حفتر الذي يشن هجوما بهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس حيث مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من تركيا.

وقال إردوغان إنّ هجمات صاروخية على مطار طرابلس هذا الأسبوع نسبت إلى قوّات حفتر، تظهر"من يؤيّد السلام ومن يؤيّد إراقة الدماء والدموع".

وأضاف "نأمل ألّا يرتكب المجتمع الدولي الأخطاء التي ارتكبها في سوريا".

وعزّزت الدول الكبرى جهودها في الأسابيع الأخيرة للتوصّل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، بعد سنوات من الفوضى إثر مقتل الزعيم معمر القذافي.

ويأتي افتتاح الجامعة التركية الألمانية في وقت تشهد العلاقات بين الدولتين تحسناً ملحوظاً بعد توتر سادها في السابق.

وقالت ميركل إنّ الجامعة "مثال فريد للتعاون بين تركيا وألمانيا".