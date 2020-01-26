تجمع الملايين من المؤمنين الهندوس في مدينة براياغراج في شمال الهند لتأدية طقوس السباحة في نهر الغانغ. وحضر المؤمنون الهندوس لإحياء طقوس ماغ ميلا على مدى يومين الخميس والجمعة. وماغ ميلا، تجمع سنوي لأولئك الذين يعتبرون الاستحمام في النهر، الذي يعتبره الهندوس مقدس، غسلا لخطاياهم السابقة. يستقطب المهرجان الذي يستمر لمدة شهر ملايين من المصلين والسياح من جميع أنحاء العالم كل عام.