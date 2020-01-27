بكين تعلن عن أول حالة وفاة في العاصمة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات في مدينة بكين الاثنين عن أول حالة وفاة في العاصمة الصينية جراء فيروس كورونا المستجدّ.

والضحية رجل يبلغ خمسين عاماً زار مدينة ووهان، مركز الوباء، في الثامن من كانون الثاني/يناير وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أصيب بمرض مع حرارة مرتفعة، وفق ما أفادت لجنة الصحة في العاصمة.

وقضى الاثنين جراء فشل في التنفس.

وبين 2700 مصاب مسجّل حتى الآن، هناك 80 في العاصمة الصينية التي تعدّ 20 مليون نسمة.

وفرضت السلطات الصينية سلسلة قيود على التنقلات في كامل أراضيها لمحاولة منع تفشي الوباء.

في ووهان، يعيش 11 مليون نسمة مقطوعين عن العالم منذ الخميس. معظم المحال التجارية مغلقة وحركة السير غير الضرورية ممنوعة.

وعلّقت بكين من جهتها خدمات الحافلات التي تقوم برحلات طويلة من وإلى العاصمة.