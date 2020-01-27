تجمع الناجون من مخيم "أوشفيتز-بيركيناو" في ما كان يعرف بمخيم الموت في بولندا، وذلك في الذكرى 75 لتحريرهم إبان الحرب العالمية الثانية. وجدد الناجون شهاداتهم بشأن ما تعرضوا له من اضطهاد على يد القوات الألمانية النازية، ليحذروا من تصاعد حدة معاداة السامية والكراهية في عالمنا اليوم. وبلغ عدد الناجين الذي أحيوا الذكرى في المخيم البولندي هذه المرة، أكثر من مائتي شخص، العديد منهم يهود مسنون جاءوا من مختلف أنحاء العالم. ومعظم الذين قتلتهم القوات النازية الألمانية والبالغ عددهم مليون ومائة ألف شخص خلال الحرب العالمية الثانية في المخيم، كانوا من اليهود، الذين سجن معهم أيضا بولنديون وروس.