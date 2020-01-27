تجمع الآلاف من محبي وعشاق نجم كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت في مركز ستابلز لكرة السلة في لوس أنجليس. ولقي براينت حتفه يوم أمس إثر تحطم طائرة هليكوبتر كان على متنها بصحبة ابنته. وقام معجبو نجم كرة السلة الأمريكية بإضاءة الشموع حدادا على أرواح ضحايا الطائرة.

ولعب براينت طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات وهي أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات في عامي (2009 و2010).