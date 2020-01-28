شاهد: جدارية عملاقة تكريما لأسطورة السلة الراحل كوبي براينت

تجمع الآلاف أمام ملعب أنجليس ليكرز بمدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد خبر مصرع أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كوبي براينت. وقام عشاق برسم جدارية ضخمة لبراينت برفقة ابنته.
ولقي براينت مصرعه الأحد في حادث تحطم مروحية أدى الى مقتل ثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا (13 عاما) في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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