شاهد: جدارية عملاقة تكريما لأسطورة السلة الراحل كوبي براينت

ولقي براينت مصرعه الأحد في حادث تحطم مروحية أدى الى مقتل ثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا (13 عاما) في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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