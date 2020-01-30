أظهرت بيانات رسمية أن دول منطقة اليورو الـ19، سُجّل فيها تراجعٌ في معدلات البطالة بلغ أدنى مستوى له منذ نحو 12 عاماً.

وأوضحت هيئة الإحصاء بالاتحاد الأوروبي "يورستات" أن معدل البطالة في منطقة اليورو البطالة انخفض إلى 7.4 بالمائة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي نسبة تعدّ الأدنى منذ شهر أيار/مايو من عام 2008، وهو العام الذي شهد أزمة مالية عالمية.

ووفق تقرير "يورستات"، فقد شهدت البطالة انخفاضاً ثابتاً في منطقة اليورو على مدى الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في البلدان التي كانت تعاني من أزمة الديون. وعلى الرغم من ذلك، فقد تباينت معدلات البطالة بين دول اليورو، حيث شهدت ألمانيا وهولندا أدنى المعدّلات في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بواقع 3.2 بالمائة، فيما بلغ المعدلّ في إسبانيا 13.7 بالمائة، أما اليونان فقد عرفت أعلى معدّل بطالة في منطقة اليورو، حيث بلغ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 16.6 بالمائة.

وذكر التقرير أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بلغ 12.251 مليون شخص مع نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بانخفاض 34 ألف شخص عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبتراجع بلغ 592 ألف شخص مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2018.