صادق البرلمان الأوروبي يوم أمس على الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، "بريكست"، الذي شغل العالم في السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، حيث صوت 621 نائباً لصالح الاتفاقية التي ناقشها بوريس جونسون مع بروكسل فيما صوت 49 ضدّها. وبعد الإعلان عن نتيجة التصويت أدى النواب أغنية "Auld Lang Syne" التقليدية الاسكتلندية شهيرة تتمحور حول الوداع. في الفيديو أعلاه تبدو علامات التأثر على بعض النواب واضحة، حتى أن بعضهم لم يخفِ دموعه...