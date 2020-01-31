غادر أعضاء حزب بريكست في المملكة المتحدة مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل للمرة الأخيرة يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تغادر فيه البلاد الإتحاد الأوروبي.

قادت عضو حزب بريكست آن ويديكوم أعضاء البرلمان الأوروبي المبتهجين خارج المبنى بينما عزف رجل على مزمار قربة.

وقالت ويديكوم: "إن واجب الحزب قد تم وأن 31 يناير/ كانون الثاني هو اليوم الذي انتظره 17.4 مليون بريطاني".