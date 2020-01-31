غادر أعضاء حزب بريكست في المملكة المتحدة مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل للمرة الأخيرة يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تغادر فيه البلاد الإتحاد الأوروبي.
قادت عضو حزب بريكست آن ويديكوم أعضاء البرلمان الأوروبي المبتهجين خارج المبنى بينما عزف رجل على مزمار قربة.
وقالت ويديكوم: "إن واجب الحزب قد تم وأن 31 يناير/ كانون الثاني هو اليوم الذي انتظره 17.4 مليون بريطاني".
No Comment المزيد من
شاهد: سونيا غاندي تقود مظاهرة ضد قانون الجنسية الجديد
شاهد: أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز
قتلى مدنيون جرّاء قصف روسي على مدينة أريحا السورية
شاهد: متظاهرون بريطانيون مناهضون لـ"بريكست" يوثّقون للحظة تاريخية
بريكست: قبل اليوم المشهود.. تمثالٌ وسط بروكسل يلبس علم بريطانيا
ما جمعته أوروبا لا يفرّقه بريكست.. شاهد
شاهد: أغنية وداع اسكتلندية من نواب البرلمان الأوروبي لبريطانيا
غريتا ثانبرغ تدخل أحد متاحف برلين في هيئة.. تمثال من الشمع
وداعٌ ودموع في البرلمان الأوروبي أسفاً على خروج بريطانيا من الاتحاد
شاهد كيف يقضي عمّال فندق صيني أوقاتهم وشبح كورونا يخيّم على ووهان
شاهد: هروب رجال الإطفاء إثر انتشار مروع للحرائق في أستراليا
شاهد: لوحة عملاقة لتكريم أسطورة كرة السلة الراحل براينت في الفلبين
شاهد.. آلاف السوريين يفرّون من جحيم التصعيد العسكري في إدلب
شاهد: إنقاذ رنة سقطت في حوض سباحة