الحمض النووي للرئيس ترامب مطلوب والسبب.. اتهاماتٌ بالاغتصاب !

سعيٌ للحصول على الحمض النووي للرئيس ترامب على خلفية التحقيق في اتهامات بالاغتصاب.

طلب محامو سيدة تتهم دونالد ترامب باغتصابها خلال تسعينيات القرن الماضي أخذ عينة من الحمض النووي للرئيس الأمريكي.

وقال محامو الكاتبة إي. جين كارول إنهم يسعون لتحديد ما إذا كان الحمض النووي لترامب يتطابق مع المادة الموجودة على ثوب تقول كارول إنها كانت ترتديه أثناء حادثة الاغتصاب.

ونفى ترامب أي معرفة له بالسيدة أو اتهامها، قائلاً: "ليست لدي فكرة من هي... إنه اتهام زائف تماماً".

وتم إعلام محامي ترامب بطلب إجراء اختبار الحمض النووي للرئيس.

ورفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب في نوفمبر – تشرين الثاني الماضي بعدما قال الرئيس إنها تكذب بشأن واقعة الاغتصاب.