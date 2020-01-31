قادت السياسية المعارضة سونيا غاندي مظاهرة خارج أسوار البرلمان الهندي للاعتراض على قانون المواطنة الجديد الذي يستثني المسلمين. وحمل المحتجون من 14 حزباً معارضاً لافتات كتب عليها "أنقذوا الدستور" و"أنقذوا الهند" وهتفوا بشعارات مناهضة لسياسات حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي. وطالب المعارضون بسحب القانون الذي وصفوه بـ"التمييزي" ضد المسلمين. ويسعى القانون لمنح الجنسية الهندية لمن يفرون الاضطهاد الديني من عدة دول على الهند إلا أنه يستثني المسلمين من هذا الحق.
No Comment المزيد من
شاهد: أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز
قتلى مدنيون جرّاء قصف روسي على مدينة أريحا السورية
شاهد: متظاهرون بريطانيون مناهضون لـ"بريكست" يوثّقون للحظة تاريخية
بريكست: قبل اليوم المشهود.. تمثالٌ وسط بروكسل يلبس علم بريطانيا
ما جمعته أوروبا لا يفرّقه بريكست.. شاهد
شاهد: أغنية وداع اسكتلندية من نواب البرلمان الأوروبي لبريطانيا
غريتا ثانبرغ تدخل أحد متاحف برلين في هيئة.. تمثال من الشمع
وداعٌ ودموع في البرلمان الأوروبي أسفاً على خروج بريطانيا من الاتحاد
شاهد كيف يقضي عمّال فندق صيني أوقاتهم وشبح كورونا يخيّم على ووهان
شاهد: هروب رجال الإطفاء إثر انتشار مروع للحرائق في أستراليا
شاهد: لوحة عملاقة لتكريم أسطورة كرة السلة الراحل براينت في الفلبين
شاهد.. آلاف السوريين يفرّون من جحيم التصعيد العسكري في إدلب
شاهد: إنقاذ رنة سقطت في حوض سباحة
شاهد: جدارية عملاقة تكريما لأسطورة السلة الراحل كوبي براينت