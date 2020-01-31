قادت السياسية المعارضة سونيا غاندي مظاهرة خارج أسوار البرلمان الهندي للاعتراض على قانون المواطنة الجديد الذي يستثني المسلمين. وحمل المحتجون من 14 حزباً معارضاً لافتات كتب عليها "أنقذوا الدستور" و"أنقذوا الهند" وهتفوا بشعارات مناهضة لسياسات حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي. وطالب المعارضون بسحب القانون الذي وصفوه بـ"التمييزي" ضد المسلمين. ويسعى القانون لمنح الجنسية الهندية لمن يفرون الاضطهاد الديني من عدة دول على الهند إلا أنه يستثني المسلمين من هذا الحق.