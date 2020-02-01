يقوم العاملون ببرنامج خاص في الإكوادور على زيادة تكاثر سلالات نادرة من السلاحف لحمايتها من الانقراض. وتضمن البرنامج البحث عن وإيجاد سلاحف من سلالة فلوريانا وسلالة بينتا وتوطينهم في أماكن للتزاوج مع اقرانهم للعمل على استدامة تكاثرهم وحمايتهم من الانقراض. ويسعى البرنامج لتسريع تكاثر السلاحف المعرضة للانقراض في الإكوادور.