يقوم العاملون ببرنامج خاص في الإكوادور على زيادة تكاثر سلالات نادرة من السلاحف لحمايتها من الانقراض. وتضمن البرنامج البحث عن وإيجاد سلاحف من سلالة فلوريانا وسلالة بينتا وتوطينهم في أماكن للتزاوج مع اقرانهم للعمل على استدامة تكاثرهم وحمايتهم من الانقراض. ويسعى البرنامج لتسريع تكاثر السلاحف المعرضة للانقراض في الإكوادور.
No Comment المزيد من
فيديو: السلطات الأسترالية تحذر السكان من الخروج خوفاً من حرائق كانبرا
الأردن يخرج احتجاجا على خطة ترامب - نتنياهو "صفقة القرن"
أعضاء حزب بريكست يغادرون مبنى البرلمان الأوروبي للمرة الأخيرة
شاهد: سونيا غاندي تقود مظاهرة ضد قانون الجنسية الجديد
شاهد: أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز
قتلى مدنيون جرّاء قصف روسي على مدينة أريحا السورية
شاهد: متظاهرون بريطانيون مناهضون لـ"بريكست" يوثّقون للحظة تاريخية
بريكست: قبل اليوم المشهود.. تمثالٌ وسط بروكسل يلبس علم بريطانيا
ما جمعته أوروبا لا يفرّقه بريكست.. شاهد
شاهد: أغنية وداع اسكتلندية من نواب البرلمان الأوروبي لبريطانيا
غريتا ثانبرغ تدخل أحد متاحف برلين في هيئة.. تمثال من الشمع
وداعٌ ودموع في البرلمان الأوروبي أسفاً على خروج بريطانيا من الاتحاد
شاهد كيف يقضي عمّال فندق صيني أوقاتهم وشبح كورونا يخيّم على ووهان
شاهد: هروب رجال الإطفاء إثر انتشار مروع للحرائق في أستراليا