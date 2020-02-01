تعرف على الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا القاتل

لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في كانون الأول/ديسمبر 2019.

تأكدت إصابة ما يقارب 12 ألف شخص في الصين القارية، توفي منهم 259، بحسب آخر حصيلة رسمية في الأول من شباط/فبراير.

ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض.

تأكدت نحو مئة إصابة خارج الصين وماكاو وهونغ كونغ.

سجلت عشر إصابات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم زاروا ووهان مؤخراً.

وسجلت سبع إصابات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية.

كما سجّلت حالة في تيبت.

تأكدت إصابة واحدة الخميس في ولاية كيرلا (جنوب).

أشارت السلطات اليابانية الخميس إلى 14 إصابة. تأكدت إصابة ثامنة الخميس، لدى مواطن صيني.

إصابة واحدة لدى رجل يبلغ 32 عاما كان زار ووهان، وقد غادر المستشفى. جرى الإعلان عن أول إصابة الخميس.

تأكدت إصابة 16 شخصاً بالفيروس.

إصابة واحدة، لدى سائحة صينية تبلغ 43 عاما آتية من هوباي.

ثماني إصابات.

14 إصابة. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

خمس إصابات.

إصابة أربعة أشخاص بينهم رجلانل سافرا إلى ووهان.

سبع إصابات في المجموع.

إصابتان.

أصيب سبعة أخشاص يعملون في شركة لصناعة قطع السيارات. قالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا إن ستة من المصابين السبعة "حالتهم مستقرة".

إصابة واحدة لدى سائحة اسبانية أدخلت إلى المستشفى في جزيرة لاغوميرا في أرخبيل الكناري بعد انتقال العدوى إليها من مريض في ألمانيا على الأرجح.

إصابة واحدة لسائح صيني قادم من ووهان وضع في الحجر الصحي في مستشفى.

ست إصابات.

مصابان هما سائحان صينيان وصلا إلى إيطاليا قبل ايام.

إصابة صينيين اثنين.

إصابة امرأة لم تكشف جنسيتها كانت اقامت في منطقة ووهان ووصلت غلى السويد في 24 كانون الثاني/يناير.

أربع إصابات جميعها في أسرة صينية من ووهان.