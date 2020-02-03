جوائز "الأكاديمية البريطانية للسينما": نجوم ينتقدون "قلة التنوع"

انتقدت مجموعة من الفنانين العالميين عدم وجود تنوع بين المرشحين لجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا 2020" عند تسلمهم جوائز في عرض يهدف إلى الاحتفال بالفيلم البريطاني.

وقال يواكين فينيكس، المتحصّل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "جوكر": "أعتقد أنّنا بعثنا رسالة واضحة للغاية لأشخاص ذوي لون بشرة أخرى وقلنا لهم إنه غير مرحب بهم هنا".

وقال فينيكس: "أعتقد حقاًّ، أنّه يجب علينا العمل جاهدين لفهم العنصرية النظامية".

وكان جميع الممثلين الـ18 المرشحين لنيل الجوائز من البيض. و المرشحون الـ5 في مجال الإنتاج جلّهم رجال.

وقال الأمير ويليام، رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون: "إنّ الأكاديمية ستشرع في مراجعة "عملية الجوائز بأكملها" لإتاحة الفرصة للجميع".

ومن المؤكد أنّ موضوع التنوع سيظهر خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الأسبوع المقبل ومن بين 19 مرشحا سيكون شخص واحد فقط ذات لون بشرة مختلفة.

وانتشر أمس هاشتاغ #BAFTASSoWhite في المملكة المتحدة وتمكن ترجمته كالتالي: "بافتا بيضاء أكثر من اللازم".

وحصل فيلم " الحرب العالمية الأولى" للمخرج سام ميندير على سبع جوائز بافتا الأحد، بما في ذلك افضل فيلم وأفضل فيلم بريطاني وأفضل مخرج. وفاز الفيلم أيضا بالعديد من الجوائز الفنية بما في ذلك المؤثرات الصوتية والمؤثرات المرئية الخاصة.