شاهد: لوحة موناليزا بحلة جديدة للبيع

تطرح لوحة الموناليزا بحلة جديدة للبيع في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس في الـ 23 من الشهر الحالي. اللوحة بعنوان "روبيك موناليزا"، لفنان الشارع إينفايدر، وهي مؤلفة من حوالي 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد. وتتراوح قيمة العمل الفني بين 120 ألف و150 ألف يورو حسب دار "آركوريال" للمزادات في باريس. واللوحة مصنوعة بالكامل من مكعبات روبيك التي لاقت نجاحا كبيرا خلال ثمانينات القرن الماضي.
واشتهر الفنان "إينفايدر"، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بـ "غزوات" الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدا، حتى أنه استحدث تيارا فنيا يلخص أعماله باسم "الروبيكوبية". وأعاد "إينفايدر" تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005.
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