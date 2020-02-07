شاهد: بعد أطول مهمة في الفضاء لامرأة .. رواد فضاء يعودون إلى الأرض

هبطت كبسولة سويوز على متنها ثلاثة رواد فضاء بأمان قرب دزكازجان، كازاخستان يوم الخميس في الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش.
وأبرز ركاب الكبسولة كانت كريستينا كوخ، التي حققت رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأطول رحلة فردية تقوم بها رائدة فضاء، والتي عادت إلى الأرض رفقة قائد سويوز الروسي ألكساندر سكفورتسوف من روسكوزموس ومهندس الطيران الإيطالي لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية.
ومكثت كوخ في الفضاء مدة 328 يوماً في أطول رحلة فضاء لامرأة.
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